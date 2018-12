O Negócios comemorou 15 anos como jornal impresso, em Maio. E aproveitou para destacar 15 campeões da economia, que poderá reler. Se preferir poderá consultar a versão epaper, disponível apenas para assinantes.

Apesar do Negócios só existir em papel há 15 anos, a verdade é que o seu nascimento remonta a 23 de Novembro de 1997, altura em que nasceu online. E, para comemorar os 21 anos de existência, decidimos publicar uma edição especial, onde nos focámos no futuro. O que nos reserva o futuro? Foi a questão que colocámos, debruçando-nos sobre seis temas relevantes no dia-a-dia. Poderá também consultar a versão epaper.

E, no Verão, como é apanágio, publicámos o "ranking" dos mais poderosos da economia portuguesa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conquistou, pelo segundo ano consecutivo o primeiro lugar. Reveja a lista e leia os trabalhos que fizemos sobre cada um dos 50 mais poderosos da economia.

2018 foi marcado pelos 10 anos do colapso do Lehman Brothers. O Negócios publicou uma série de textos sobre o que aconteceu na altura, os protagonistas, qual a origem de uma possível nova crise. Recorde alguns dos trabalhos que preparámos para destacar esta efeméride.





- Dez anos, dez lições da queda do Lehman Brothers



- De onde pode vir a próxima crise financeira?



- Como está o país dez anos depois do colapso do Lehman?



- Colapso do Lehman Brothers: Onde param 20 protagonistas da crise

Chegados a Outubro, o Orçamento do Estado toma conta da actualidade. No dia 15 deste mês, como é sua obrigação, o Governo apresentou a sua proposta. O Negócios publicou uma edição especial, que contou com uma entrevista do ministro das Finanças, Mário Centeno, que garantiu que "o défice zero não é um íman". A versão desta edição especial pode ser lida através do epaper, ou do site, onde pode ver, entre outras peças o Orçamento do Estado contado em gráficos.

Mas o documento final só ficou fechado após muitas negociações entre o Governo e os vários agentes, políticos, sindicatos, etc. Consulte a área que temos no site, focada apenas no Orçamento do Estado para verificar as versões finais das propostas.

Novembro é de poupança. E para comemorar o Dia Mundial da Poupança, o Negócios publicou uma edição especial, abordando vários temas que pesam na carteira. Uma edição que também poderá ser consultada através do epaper.

Negócios é Portugal é uma rúbrica onde olhamos para um concelho em especial e mostramos os casos de sucesso e o retrato desse concelho. Em 2018, foram seis os concelhos que tiveram destaque: Braga, Évora, Torres Vedras, Vila Nova de Famalicão, Palmeira e Aveiro. Consulte os dossiês sobre estes concelhos:





- Braga