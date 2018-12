As escolhas do Negócios para as figuras, acontecimentos e negócios de 2018

Compra da Time Warner pela AT&T abriu as portas

A junção dos negócios de telecomunicações com os de media foi abortada em Portugal - com a Altice a retirar a sua proposta de compra sobre a TVI -, mas nos Estados Unidos da América está ao rubro. Depois de alguns revés, a AT&T conseguiu autorização para comprar a Time Warner, juntando líderes no entretenimento como a Warner Brothers, HBO e Turner com o gigante das telecomunicações AT&T. Após esta concretização, as peças do xadrez começaram a movimentar-se. A Comcast ficou com a Sky e a Disney com a Fox. Os negócios foram difíceis, com ofertas revistas de todas as partes. Falta ainda alguma luz verde dos reguladores, mas os processos já seguem os seus caminhos. A Disney propôs-se desembolsar mais de 70 mil milhões pelos activos da Fox no ano em que o "seu" rato Mickey soprou 90 velas; a Comcast chegou-se à frente com quase 40 mil milhões de dólares para ficar com a Sky. Negócios milionários para juntar redes e conteúdos.