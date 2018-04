Polícia alemã investiga indícios de mais suspeitos pelo atropelamento em Munster

À Associated Press, a polícia alemã disse que está a apurar se houve mais responsáveis pelo incidente que vitimou pelo menos quatro pessoas, ferindo outras 30. Recorde-se que o condutor da carrinha suicidou-se e que a

polícia está a tratar este incidente como um "acto deliberado".Segundo vários jornais alemães, e também a agência noticiosa DPA, um carro irrompeu pela multidão no centro da cidade, numa área próxima de um bar, o Kiepenkerl, um bar muito conhecido, onde decorre uma operação policial em larga escala.



O Governo alemão expressou a sua solidariedade para com as vítimas, face às "terríveis notícias em Münster", escreveu, no Twitter, a vice-porta-voz do executivo, Ulrike Demmer.