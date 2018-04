Vários mortos e feridos após atropelamento em Munster

Várias pessoas morreram, este sábado, e outras ficaram feridas após um atropelamento no centro da cidade alemã de Münster (noroeste do país), informou a polícia germânica, citada pela agência Lusa.



As autoridades confirmam "vários mortos" e pelo menos 30 feridos. À imprensa, um porta-voz da polícia alemã avançou que o condutor da carrinha se suicidou com um tiro na cabeça. Apesar de ainda não haver números oficiais, a imprensa alemã fala de pelo menos três mortos, refere a revista Sábado.



O atropelamento colectivo aconteceu perto da estátua de Kiepenkerl, no centro da cidade, quando várias pessoas estavam numa esplanada, perto de um restaurante.





A polícia está no local e pede para as pessoas evitarem a área próxima do bar Kiepenkerl, um bar muito conhecido na zona turística da cidade, onde decorre uma operação policial em larga escala.



A edição on-line da Revista Der Spiegel noticiou que as autoridades estão a tratar este incidente como um acto terrorista.



O Governo alemão já expressou a sua solidariedade para com as vítimas, face às "terríveis notícias em Munster", escreveu, no Twitter, a vice-porta-voz do executivo, Ulrike Demmer.