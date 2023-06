Portugal mantinha, no final de 2022, uma das maiores percentagens da União Europeia (UE) de dívida pública detida por famílias e empresas residentes, indica nesta segunda-feira o Eurostat.

As estatísticas europeias mostram que no termo do ano passado 14% do valor da dívida pública nacional estavam nas mãos de famílias, empresas não financeiras e instituições particulares não lucrativas, a quarta proporção mais elevada dentro do bloco europeu.

Na Alemanha e Hungria, com 22%, famílias e empresas mantinham o maior peso na detenção dos títulos públicos de dívida, seguindo-se Malta, com 18%.

Atrás de Portugal, surgem ainda Irlanda e Suécia, ambos os países com percentagens de 11%, sendo que na generalidade das dívidas públicas dos 27 os particulares e empresas não financeiras detêm percentagens inferiores a 10%.

O ano passado, tal como o Negócios já escreveu, foi marcado por uma subida considerável no volume de dívida pública portuguesa detida pelas famílias residentes, após a corrida aos certificados de aforro, que registaram a entrada de capital mais elevada de sempre.

Na detenção da dívida pública nacional, mantêm ainda maior peso os investidores estrangeiros, com cerca de metade, mas numa proporção que sofreu diminuição em 2022.