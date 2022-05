Leia Também Escalada da inflação já pesa no défice comercial

Portugal atingiu, em março, um valor recorde de importação de produto petrolífero, noticia, esta quarta-feira, o Inevitável, com base em dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).De acordo com o jornal, Lisboa pagou a Moscovo 103 milhões de euros em março por derivados do fuelóleo, os quais representaram o grosso das importações de mercadorias, avaliadas em 153 milhões de euros.O Eco também dá conta do aumento de 45% das compras de Portugal à Rússia face ao período pré-pandemia (105,7 milhões de euros) naquele que foi o primeiro mês completo desde que a guerra estalou, mas aponta que a tendência vem desde setembro e pode estar relacionado com a subida do preço da energia.