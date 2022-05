Congresso dos EUA aprova pacote de guerra. Petróleo sobe acima de 2%

07h31

Congresso norte-americano aprova pacote de ajuda à Ucrânia

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um pacote de 40 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros) para a Ucrânia, reforçando o apoio a Kiev, como pedido pelo Presidente Joe Biden.

O texto aprovado na terça-feira à noite inclui uma componente económica e humanitária, mas também armas e munições.

"Com este programa de ajuda, os Estados Unidos enviam um sinal ao mundo da nossa determinação inabalável de apoiar o corajoso povo da Ucrânia até à vitória" sobre Moscovo, sublinhou a presidente da câmara baixa do Congresso, a Democrata Nancy Pelosi, algumas horas antes da votação.

A proposta segue para votação no Senado, câmara alta do Congresso norte-americano, antes de ser promulgada pelo Presidente Biden.

O pacote inclui seis mil milhões de dólares (5,7 mil milhões de euros) para a aquisição de veículos blindados e o reforço da defesa antiaérea ucraniana, numa altura em que os combates continuam no leste e no sul do país.

Cerca de nove mil milhões de dólares (8,5 mil milhões de euros) vão ser atribuídos para garantir, entre outros, "a continuidade das instituições democráticas ucranianas", e para fins humanitários.

Biden tem pedido, há várias semanas, uma enorme extensão do orçamento de 33 mil milhões de dólares (31 mil milhões de euros) para a Ucrânia, depois de o Congresso ter já aprovado quase 14 mil milhões de dólares (13 mil milhões de euros), em meados de março.

Esta terça-feira foi ainda dia de o primeiro-ministro Mario Draghi se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden em Washington, naquela que foi a primeira visita de um líder europeu aos EUA, desde que eclodiu a guerra na Ucrânia no fim de fevereiro.

"As pessoas perguntam como podemos acabar com estas atrocidades e chegar a um cessar-fogo. Neste momento é difícil ter respostas para essa questão, mas precisamos de pensar com cuidado sobre esta pergunta", sublinhou Draghi.

Durante o encontro, Biden assegurou ainda que os EUA estão prontos para aumentar a produção de petróleo, se tal não chocar com as metas climáticas do país, segundo uma nota emitido pelo Governo italiano. Tal gesto é de extrema importância, numa cenário em que a UE tenta convencer todos os Estados membros a votar a favor do embargo ao petróleo russo.

Já na Ucrânia morreu aos 88 anos o primeiro líder pós-soviético do país, o ex-presidente Leonid Kravchuk.



Numa nota de pesar, o atual presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu o seu antecessor – que governou o país entre 1991 e 1994 como uma pessoa que conhecia os custos da liberdade e que queria a paz para a Ucrânia. Kravcjuk desempenhou um papel fulcral na eliminação gradual do armamento nuclear, depois do desmembramento da União Soviética.