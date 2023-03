Portugal foi o segundo país da União Europeia (UE), em "ex aequo" com a Alemanha, onde as vagas de emprego mais cresceram no quarto trimestre do ano passado, revelam dados publicados, esta segunda-feira, pelo Eurostat.



Segundo o gabinente de estatísticas europeu, a taxa de vagas de emprego na UE foi de 2,8%, ficando acima dos 2,6% registados em igual período de 2021, mas ligeiramente abaixo do trimestre anterior (2,9%). Aústria (com 4,6%), Bélgica e Países Baixos (ambos com 4,5%) figuraram entre os Estados-membros com mais ofertas de trabalho disponíveis, enquanto a Roménia e a Bulgária (ambas com 0,8%) e a Polónia, Grécia e Espanha (todas com 0,9%) foram os que tinham menos. Portugal tinha uma taxa de 1,5%.



Comparativamente ao quarto trimestre de 2021, a taxa de vagas de emprego subiu em 12 países da UE, permaneceu estável em quatro e diminuiu em 11. Os maiores aumentos foram registados na Áustria (+0,66 pontos percentuais), seguindo-se Alemanha e Portugal (ambos com +0,5 pontos percentuais). Em sentido inverso, as maiores descidas aconteceram na República Checa (-0,7 pontos percentuais), Chipre, Letónia e Finlândia (todas com -0,5 pontos percentuais).



Por setores, a taxa foi de 2,6% na indústria e na construção e de 3,1% nos serviços.



Já ollhando para a Zona Euro a taxa de vagas de emprego foi de 3,1% no quarto trimestre, ficando acima dos 2,8% do período homólogo de 2021, mas mantendo-se estável comparativamente ao três meses precedentes.