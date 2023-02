Portugal é dos países da UE que menos concede ajudas do Estado

Leia Também Portugal vai defender na UE que ajudas de Estado não premeiem só os grandes

Portugal figura entre os países da União Europeia (UE) que menos recorre a auxílios de Estado, avança, esta quinta-feira, o ECO , com base em dados da Comissão Europeia.Segundo o jornal, ao abrigo do Quadro Temporário de Crise, aprovado em março de 2022, Portugal concedeu 2.381 milhões de euros em ajudas de Estado para apoiar a economia após a invasão da Ucrânia pela Rússia, um valor que corresponde a 0,35% do total de auxílios atribuídos na UE.Portugal foi, aliás, o 12.º país que menos ajudas de Estado atribui em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, ano marcado por auxílios de Estado destinados a combater os efeitos da pandemia, de acordo com State Aid Scoreboard 2021, da Comissão Europeia. Além disso, a par com a Grécia, Irlanda e Chipre, é um dos quatro países em que o valor nominal das ajudas em 2019 foi mais baixo do que em 2010.