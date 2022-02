Portugal e Espanha fazem pressão para Bruxelas debater seca

Portugal e Espanha querem o impacto da seca na agenda do Conselho de Ministros da Agricultura de 21 de fevereiro. Dias antes, a 17, o tema vai ser debatido no Parlamento Europeu, após pedido de urgência do PSD.

Portugal e Espanha fazem pressão para Bruxelas debater seca









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Portugal e Espanha fazem pressão para Bruxelas debater seca O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar