Portugal é o 2.º país da Zona Euro com mais ATM e o que mais pagamentos faz com cartão

Há 1.375,8 terminais de multibanco (ATM) em Portugal por cada um milhão de habitantes. Segundo os dados do Banco Central Europeu (BCE) divulgados esta sexta-feira, 26 de julho, apenas a Áustria supera Portugal com 1.451,3 terminais ATM por cada milhão de cidadãos.





Do outro lado da tabela estão países como a Finlândia, a Holanda ou a Lituânia, onde há menos de 400 ATM por cada um milhão de habitantes. A média da Zona Euro é de 887,4 terminais por cada um milhão de cidadãos, acima dos 706,2 em média na União Europeia. No total, o número de ATM diminuiu 0,3% para 300 mil em 2018.





Austria and Portugal have most ATMs per person in the euro area 3/4 pic.twitter.com/xlJHCEhX1G — European Central Bank (@ecb) July 26, 2019

Esta é uma das conclusões que se tira das estatísticas de pagamentos relativas a 2018 divulgadas pelo BCE. Outro dos indicadores onde Portugal se destaca, neste caso em primeiro lugar, é na percentagem (71%) de pagamentos que são feitos com o cartão bancário.A Alemanha é quem tem a maior percentagem de débitos diretos (47%) e a Eslováquia de pagamentos com cartão de crédito (44%).

Em média, na Zona Euro, os pagamentos com cartão representaram 46% das transações, ao passo que os pagamentos a crédito e os débitos diretos fixaram-se em 23% cada.



Desde o início da Zona Euro, o total de pagamentos virtuais (sem dinheiro vivo) com euros mais do que duplicou. Em 2018, o aumento foi de 7,9% para os 90,7 mil milhões de pagamentos "cashless".



As estatísticas também dão conta do aumento de 4% do número de cartões bancários para os 544 milhões. Tendo em conta que a população da Zona Euro anda à volta dos 341 milhões de cidadãos, em média cada habitante tem 1,6 cartões e faz 22 levantamentos de dinheiro no multibanco por ano.



O número de transações com cartões aumentou 13% para os 41,4 mil milhões de pagamentos com um valor total de 1,8 biliões de euros. Isto corresponde a uma média de 44 euros por cada transação de cada cartão.