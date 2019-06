Mapa: Quanto dinheiro levantam os portugueses por ano no multibanco?

Apesar do aumento dos canais digitais na utilização de serviços financeiros e do recurso mais frequente aos cartões bancários para pagar as compras de bens e serviços, os portugueses continuam a recorrer mais ao multibanco para efetuar levantamentos de dinheiro.

Em 2018, cada habitante em Portugal foi ao multibanco levantar 2.672 euros (mais de 7 euros por dia, ou 50 euros por semana), um aumento de 11,6% face aos valores de 2012 (2.394 euros). Os dados foram revelados recentemente pelo INE e mostram que os portugueses continuam a gostar de andar com dinheiro na carteira.





Ainda assim, o crescimento das compras através de terminais de pagamento automático (TPA) foi bem superior. No ano passado cada português pagou 4.223 euros em compras através de cartão bancário nos TPA, o que representa um crescimento de 55% face ao valor médio de 2012 (2.730 euros).