Portugal é o país da UE onde a população mais envelheceu na última década

Metade da população portuguesa tem mais de 46 anos. Portugal está entre os países onde a idade mediana supera a da União Europeia, fixando-se nos 46,8, estando apenas Itália acima, com uma idade mediana de 48 anos.O território luso foi também aquele onde este indicador mais subiu na última década, com uma subida de 4,7 anos, seguida por Espanha, a Grécia, a Eslováquia e Itália.Os dados foram esta quarta-feira divulgados pelo Eurostat, que revela que a população mediana da União Europeia tinha 44,4 anos em 2022, o que representa um aumento de 0,3 anos face a 2021. A idade da população aumentou 2,5 anos nos últimos dez anos.



Todos os Estados-membros da UE, com exceção da Suécia - que passou de 40,8 para os 40,7 anos - , viram um aumento da idade mediana nos últimos dez anos.



Além da idade mediana, o rácio de dependência dos idosos da União Europeia - definido como o rácio do número de pessoas com 65 anos ou mais em comparação com o número de pessoas em idade ativa, também acelerou em 2022 para os 33%, valor que compara com os 32,5 de 2021.



Também neste indicador Portugal surge entre os países com maior rácio (37,2%), atrás de Itália e da Finlândia, com 37,5% e 37,4%, respetivamente.