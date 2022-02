Metade da população da UE tinha mais de 44,1 anos e de 45,8 em Portugal em 2021

Leia Também Portugal é o quinto país da UE onde os jovens saem mais tarde de casa dos pais

Metade da população europeia tinha mais de 44,1 anos em 2021 e a portuguesa mais de 45,8 anos, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.A média de idades da população da União Europeia (UE) era, em 2021, de 44,1 anos, com Portugal a apresentar a segunda mais elevada (45,8) e a segunda maior subida em 10 anos (4,1), segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.De acordo com o serviço de estatísticas europeu, a média de idades na UE aumentou 0,2 anos face a 2020 e 2,5 anos na comparação com 2011.Em Portugal, a média de idades era, em 2021, de 45,8 anos, só ultrapassada pela Alemanha (45,9%) e com o país a registar a segunda maior subida face a 2011 (4,1 anos), depois da Espanha (4,4).Entre os Estados-membros, a média de idades variava, no ano passado, entre os 38 anos em Chipre e 45,9 da Alemanha.Um total de 15 Estados-membros apresentaram médias de idades abaixo da UE, sendo que apenas Chipre (38), Irlanda (38,5) e Luxemburgo (39,6) têm metade da população com menos de 40 anos.Face a 2011, a Espanha foi o país onde a média de idades mais subiu (4,4 anos), tendo a Suécia registado o único recuo (0,2 anos), permanecendo acima dos 40 anos.