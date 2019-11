Portugal é o sexto melhor país para passar a reforma na Europa

Portugal foi eleito o sexto destino mais atrativo para os reformados, de acordo com o estudo da Blacktower Financial Management.





O nível de criminalidade é o eixo avaliado em que Portugal mais se destaca, ficando apenas atrás de Espanha nesta ótica. Já o preço das casas e o custo de vida são os dois fatores que mais travam Portugal dentro do ranking, com o país a ficar aquém de todos os outros que ocupam os cinco primeiros lugares nesta métrica.





Acima de Portugal posicionam-se os Países Baixos, a Eslovénia, Itália, Finlândia e, em primeiro lugar, Espanha.



Apesar de no computo geral os "nuestros hermanos" levarem a melhor, olhando para os critérios individualmente, não batem recordes em nenhum. A Islândia tem os preços mais atrativos nos imóveis, Itália tem a maior incidência de população acima dos 65 – o que significa, de acordo com o estudo, uma melhor integração -, a Suíça ganha na esperança média de vida e a Geórgia tem o custo de vida mais atrativo.





A população europeia deverá atingir os 520 milhões em 2070, o que implica que os custos com a mesma – desde as pensões até à saúde, educação e subsídios de desemprego – atinjam 26,7% do valor das economias.