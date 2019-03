Portugal entre os melhores países para expatriados travarem amizades

Mariline Alves

Portugal é o décimo melhor país para os estrangeiros residentes fazerem amigos. A conclusão é de um estudo elaborado pela InterNations, comunidade de expatriados que conta com mais de 3,4 milhões de membros. O estudo resulta de cerca de 18 mil inquéritos a expatriados espalhados pelo mundo e avalia 68 países.

As respostas sobre Portugal indicam que 75% dos expatriados consideram ser fácil travar novas amizades, muito acima da média global, que se cifra em 57%. E 64% dos inquiridos refere que é fácil criar laços de amizade com os portugueses, o que compara com a média global de 45% sobre as amizades com os residentes locais.

Uma grande maioria (82%) dos expatriados diz sentir-se "em casa" em Portugal e 87% sente que os portugueses têm uma atitude acolhedora para com os estrangeiros residentes. Aliás, mais de metade diz mesmo que os portugueses "não podiam ser mais amigáveis".

O México é considerado o país onde é mais fácil fazer amigos, seguindo-se o Bahrein, Sérvia, Costa Rica, Equador, Uganda, Colômbia, Taiwan e Israel.

No extremo oposto encontram-se o Kuwait, Suécia, Dinamarca, Suíça, Arábia Saudita, Alemanha, Noruega, Finlândia, Áustria e Estónia.

Em relação à Estónia, Arábia Saudita e Kuwait os expatriados apontam dificuldades em fazer amigos junto dos residentes e a atitude destes face aos estrangeiros é descrita como "pouco amigável", em particular no Kuwait, onde 59% dos expatriados partilha esta opinião.

O documento assinala a dificuldade em fazer amigos nos países nórdicos e nos países de língua alemã.

Quanto aos países nórdicos, destaca-se a Suécia, onde mais de metade dos expatriados (51%) refere ser difícil fazer amigos.

Nos países de língua alemã – Alemanha, Áustria e Suíça – quase um terço dos expatriados considera os residentes "pouco amigáveis". Aliás, na Suíça 62% dos inquiridos diz ser difícil fazer amigos junto da população local. Na Alemanha esse valor é de 56% e na Áustria de 48%. A média no conjunto dos 68 países é de 36%.