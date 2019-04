Já na análise por setor, a produção na engenharia civil acelerou 11,9% na Zona Euro, enquanto a construção cresceu 3,3%, face a fevereiro do ano passado, com evoluções semelhantes na Europa a 28.



No período em análise, Eslovénia (com um crescimento de 11,9%), Roménia (9,8%) e Polónia (7%) foram os países onde se registaram as maiores subidas, acima da média europeia, na comparação em cadeia. Em sentido contrário, Espanha (com uma quebra de 0,9%), República Checa (-0,5%) e Finlândia (-0,3%) estão na base da tabela.



Portugal registou uma evolução positiva, mas está entre os países da Europa com os valores menos expressivos. Segundo os dados do Eurostat, a produção na construção aumentou 0,5% em fevereiro, relativamente a janeiro, e 3% quando é feita a comparação com fevereiro do ano passado.



Assim, tanto na comparação em cadeia como na homóloga, Portugal apresenta o sexta crescimento mais lento da produção na construção.

A produção no setor da construção em Portugal subiu em fevereiro, mas a evolução ficou aquém da média europeia, num mês em que este indicador recuperou e subiu em torno de 5% na União Europeia (UE) e na Zona Euro.Os dados foram divulgados, esta terça-feira, pelo Eurostat, que dá conta de que, em fevereiro, a produção na construção cresceu 3% na Zona Euro e 2,3% na UE, em comparação com janeiro. Já face ao mesmo mês do ano passado, as subidas foram de 5,2% e 4,9%, respetivamente.