Construção desacelera pelo terceiro mês consecutivo

Miguel Baltazar

O índice de produção na construção cresceu 2,2% em janeiro comparativamente com igual período do ano passado, segundo mostram os dados revelados esta segunda-feira, 11 de março, pelo instituto nacional de estatísticas (INE). No entanto, este crescimento representa um abrandamento face ao aumento homólogo de 3,2% verificado em dezembro e consiste no terceiro mês consecutivo a abrandar em termos homólogos.



De acordo com o INE, o abrandamento verificado no setor da construção abrange os dois segmentos tidos em conta. Enquanto a construção de edifícios teve uma variação homóloga positiva de 2,5% em janeiro (que compara com o crescimento de 3,6% de dezembro), a engenharia civil avançou 1,7% no primeiro mês de 2019, o que compara com a subida homóloga de 2,6% que havia sido registada no mês anterior.



Ainda assim o índice de produção na construção registou uma variação mensal positiva, ao crescer 0,4% em janeiro depois da evolução nula observada em dezembro e da quebra de 0,6% verificada em novembro.



Índices de emprego e remunerações também abrandam



A tendência de abrandamento inclui também os índices de emprego e remunerações no setor da construção. O emprego na construção cresceu 1,8% em janeiro face ao mesmo mês de 2018, isto depois do crescimento homólogo de 2,1% verificado em dezembro. No que diz respeito à variação mensal, este índice passou de uma redução de 0,6% em dezembro para uma subida de 0,5% em janeiro.



Quanto ao índice de remunerações na construção, constata-se que abrandou dos 4,5% registados em dezembro para 4,1% em janeiro, isto tendo em conta uma base de comparação homóloga.



Mais expressiva foi a queda no que à evolução em termos mensais diz respeito, uma vez que depois de ter crescido 1,4% em dezembro, o índice de remunerações na construção afundou 16,7% em janeiro último.