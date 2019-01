Empreitadas de obras públicas com menos contratos No ano passado o valor dos contratos de obras públicas representaram quase menos mil milhões de euros do que os celebrados em 2011, tendo também recuado 7% face a 2017. O peso do investimento público no PIB era também muito maior no início da década.

Residencial lidera crescimento O segmento residencial em Portugal é o que mais cresce e há mais tempo. Em 2016, o aumento de 5% que registou não compensou, contudo, as quebras no não residencial e na engenharia civil. Desde 2017 que todas as áreas crescem, ainda que a velocidades diferentes. Para 2019, o setor da construção e do imobiliário prevê um aumento de 4% na produção total.

Desemprego diminui desde 2014 Os desempregados do setor da construção e imobiliário eram, em 2014 e 2015, mais de 100 mil, mas com a retoma da atividade esse número começou a cair. Só no ano passado, foram criados mais de 20 mil postos de trabalho, o que representou um recuo no desemprego, face a 2017, de mais de 24%. A CPCI diz, contudo, que são ainda necessários 60 a 70 mil trabalhadores.