Portugal está entre os cinco países mais seguros do mundo

Portugal ocupa o quarto lugar do Global Peace Index 2021, atrás da Islândia, da Nova Zelândia e da Dinamarca. Desta forma, é ainda o segundo país mais seguro da União Europeia.

A posição de destaque de Portugal marca uma diferença relevante face ao 18.º lugar que ocupava em 2014, tendo vindo a subir na tabela nos últimos anos. A Islândia não abandona o primeiro lugar desde 2008. Já a fechar os cinco primeiros lugares está a Eslovénia. No total, a Europa tem oito representantes entre os dez primeiros lugares do índice.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, comenta em comunicado que "Portugal ser considerado um dos países mais seguros do mundo é um ativo para a qualidade de vida dos portugueses", considerando esta uma vantagem competitiva face a outros países, contribuindo para a captação de investimento e de turistas.

O ranking faz parte do relatório do Institute for Economics & Peace, no qual Portugal surge em quarto lugar entre 163 Estados e territórios independentes.

No extremo oposto, dos países menos seguros, fica o Afeganistão, pelo quarto ano consecutivo. Seguem-se o Iémen, Síria, Sudão do Sul e Iraque. Todos, com exceção do Iémen, estão também entre os territórios menos pacíficos desde pelo menos 2015.





O nível global de paz deteriorou-se em 0,07% este ano, o que se traduz na nona deterioração na paz dos últimos 13 anos.