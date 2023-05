Portugal já reduz peso de apoios e Bruxelas acha bem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com a subida dos preços a dar sinais de algum alívio, o fim gradual das medidas anti-inflação é uma prioridade para Bruxelas. E em visita a Portugal, o comissário europeu dos Assuntos Económicos, Paolo Gentiloni, aproveitou para insistir na retirada faseada dos apoios e elogiou a atuação do Governo português nessa matéria, sinalizando que tal será “muito positivo” para as contas nacionais.





...