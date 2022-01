Portugal mantém-se entre os países da UE com o salário mínimo mais baixo

Apesar do aumento de 40 euros no valor do salário mínimo, Portugal continua no grupo de países da União Europeia com o rendimento mínimo mensal mais baixo. O Luxemburgo continua a ser o país onde o salário mínimo é o mais alto com 2.257 euros mensais, quase o triplo do valor pago em Portugal.



De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, entre os 21 Estados-membros da UE com salário mínimo fixado, Portugal ocupa a 9.º posição na tabela.



Desta forma, Portugal continua no grupo dos 13 países com a retribuição mínima mensal garantida mais baixa (abaixo de mil euros mensais) atrás de países como a Espanha ou a Eslovénia.

Desde janeiro que o valor do salário mínimo subiu dos 665 euros para os 705 euros mensais, o que traduz um aumento de 40 euros. Este valor é pago durante os 12 meses do ano a que acrescentem os subsídios de férias e o de natal.



Mas o valor tido em conta pelo gabinete de estatísticas da EU exclui os subsídios de natal e de férias, calculando o valor pago apenas em 12 meses do ano, tendo como referência o valor de 823 euros mensais.



O Eurostat diz ainda que há 13 Estados-membros com salários mínimos inferiores a mil euros mensais, a Bulgária, a Letónia, a Roménia, a Hungria, a Croácia, a Eslováquia, a República Checa, a Estónia, a Polónia, Lituânia, Grécia, Malta e Portugal.

O rendimento mínimo mensal mais baixo é pago na Bulgária com o valor fixado em 332 euros mensais. Quase sete vezes menos do valor pago no Luxemburgo, onde o valor do salário mínimo é o mais elevado entre os 21 Estados-membros analisados.



Com o salário acima de mil euros há oito países, sendo o top três dos salários mais elevados ocupado pelp Luxemburgo, 2.257 euros mensais, a Irlanda com 1.775 euros mensais pouco acima da Holanda com 1.725 euros mensais.

A Eslovénia e Espanha, estão com valores pouco acima dos mil euros com 1.074 euros e 1.126 euros mensais, respetivamente.

A Áustria, Chipre, Dinamarca, Itália, Finlândia e Suécia não fixam um valor para o salário mínimo nacional.





Portugal com menos poder de compra que a Roménia ou Lituânia



Tendo em conta o poder de compra (PPC), "os salários mínimos dos Estados-membros com preços inferiores tornam-se relativamente maiores em comparação com os Estados-membros com preços mais elevados", sublinha o gabinete de estatísticas europeu.



Se forem eliminadas as diferenças dos preços, os salários mínimos por paridade de poder de compra variam entre 604 euros por mês na Bulgária e 1.707 euros no Luxemburgo. Com estes valores a diferença entre o Luxemburgo e a Bulgária cai para o triplo.



Nesta tabela, de paridade de poder de compra, Portugal cai para a 12.ª posição, ficando atrás de países como a Roménia, a Lituânia ou a Polónia.





Notícia atualizada