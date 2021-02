Portugal cai no meio da tabela dos salários mínimos europeus

Portugal está em décimo lugar na tabela que organiza os salários mínimos de 21 países europeus, do maior para o menor.





Estes dados foram divulgados esta sexta-feira, 5 de fevereiro, pelo Eurostat, e Portugal aparece em décimo lugar com um salário mínimo de 776 euros brutos, uma vez que o gabinete de estatística optou por diluir mensalmente o valor do 13.º e 14.º meses, que não são uma política comum a toda a Europa.





Na divisão que é feita pelo gabinete de estatística europeu, Portugal é incluído num grupo intermédio, com salários mínimos que oscilam sensivelmente entre os 700 e os 1.500 euros brutos mensais. Neste grupo ficam a Grécia (758 euros), Portugal (776 euros), Malta (785 euros), Eslovénia (1.024 euros) e Espanha (1.108 euros).





No extremo mais baixo posicionam-se a Bulgária, Hungria e Roménia, com 332 euros, 442 euros e 458 euros, respetivamente. Já os salários mínimos mais altos cabem ao Luxemburgo (2.202 euros), à Irlanda (1.724 euros) e à Holanda (1.685 euros).





Já tendo em conta a paridade do poder de compra, o salário mínimo mais baixo, o da Bulgaria, passa aos 623 euros e o do Luxemburgo passa aos 1.668 euros, pelo que o mais alto é 2,7 vezes superior ao mais baixo. Sem a paridade, o salário mínimo do Luxemburgo excede o da Bulgária em 6,6 vezes.





Portugal ainda aparece destacado noutro grupo: o conjunto de países onde o ordenado mínimo representa mais de 60% do valor da mediana. Em Portugal, esta percentagem é de 64%, na Eslovénia é de 62%, na Roménia é de 61% e finalmente em França, o único dos quatro que faz parte do grupo dos salários mínimos mais altos, mostra uma percentagem de 66%.