Portugal melhora posição em ranking global de competitividade

Portugal conseguiu melhorar a sua posição no ranking mundial de competitividade, apesar de ter piorado em algumas métricas.O Ranking de Competitividade Mundial do Institute for Management Development (IMD) classifica 64 economias de vários pontos do globo e avalia em que medida cada uma delas promove a prosperidade da população.Na edição de 2021, Portugal ocupou o 36.º lugar, subindo uma posição em relação ao ano anterior.O território luso desceu nas classificações referentes ao desempenho económico (da 41.ª para a 43.ª posição) e à eficiência governativa (da 34.ª para a 38.ª posição). Contudo, melhorou do 41.º para o 38.º em matéria de eficiência empresarial e conservou o 27.º posto na área da infraestrutura.No que toca aos subcritérios ligados a estes quatro indicadores-chave, Portugal obteve melhoresresultados ao nível do enquadramento social (20.ª posição), da saúde e do ambiente (23.ª posição),da legislação empresarial (27.ª posição) e da educação (29.ª posição). Os pontos fracos do paíscontinuam a ser as finanças públicas (54.ª posição), a política fiscal (53.ª posição), as práticas de gestão(51.ª posição) e a economia doméstica (49.ª posição).Em contraciclo, a vizinha Espanha abandonou o número 36 para se colocar mais abaixo, no 39.º.Entre os desafios que são identificados no estudo está que o país deverá desenvolver uma estratégia para a transformação digital e reformar os setores da justiça, saúde, educação e segurança social, ao mesmo tempo que procure um crescimento do PIB acima da média europeia e adotar uma política fiscal e regulatória favorável às empresas e ao investimento.Suíça, Suécia, Dinamarca, Países Baixos e Singapura são os países que ocupam os primeiros lugares do ranking em 2021, por esta ordem.