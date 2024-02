Portugal prepara novo pacote de apoio a Kiev

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal está a preparar um novo pacote de ajuda militar para apoiar o esforço de guerra ucraniano. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, em Kiev no fim de dois dias de visita à Ucrânia. Este pacote, garante, vai “responder àquelas que são as necessidades do momento” das forças ucranianas.





