Portugal propõe Leão para Mecanismo Europeu de Estabilidade. Há mais três nomes na lista

João Leão, o ex-ministro das Finanças, está na lista de candidatos para suceder ao economista alemão Klaus Regling no liderança do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Depois de, na sexta-feira, o Financial Times avançar os nomes na lista, informações que foram esta manhã também confirmadas pelo jornal Público e pela Bloomberg, é conhecida a lista final.



Em comunicado, o Eurogrupo indica que, a 17 de março, convidou os Estados-membros para apresentarem candidatos para este cargo, já que Klaus Regling vai abandonar a liderança a 7 de outubro.



Portugal avançou o nome de João Leão, como já tinha sido avançado pela imprensa. Confirmam-se também os nomes de Pierre Gramegna, proposto pelo Luxemburgo; Menno Snel, nome proposto pelos Países Baixos, e também Marco Buti, nome apresentado pela Itália.

O italiano Marco Buti foi chefe de gabinete do comissário europeu Paolo Gentiloni, enquanto o holandês Menno Snel desempenhou funções como secretário de Estado das Finanças dos Países Baixos. Já Pierre Gramegna foi ministro das Finanças do Luxemburgo entre 2013 e este ano.



Este comunicado indica que é expectável que seja formalizada a decisão final sobre este tema a 16 de junho, na reunião anual.



O prazo de candidaturas para este cargo terminou esta segunda-feira, às 18 horas de Bruxelas.