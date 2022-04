FT: João Leão estará na corrida à liderança do Mecanismo Europeu de Estabilidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Leão estará na lista de candidatos à liderança do Mecanismo Europeu de Estabilidade, avança esta sexta-feira o jornal Financial Times (FT). Assim, de acordo com esta informação, o ex-ministro das Finanças português poderá suceder a Klaus Regling.

O economista alemão Regling vai abandonar o cargo este ano e, segundo o jornal, os ministros das Finanças do bloco europeu querem tomar uma decisão sobre o tema ainda em maio.

O jornal frisa que nenhum dos nomes avançados - além de João Leão, são também mencionados Marco Buti, antigo chefe de gabinete do comissário europeu Paolo Gentiloni, e também Menno Snel, antigo secretário de Estado das Finanças dos Países Baixos - foi ainda formalizado, uma vez que as discussões ainda não tiveram início.



O FT indica que contactou os Governos de Portugal, Itália e Países Baixos sobre o tema, que optaram por não comentar o tema.