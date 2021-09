Portugal soma 1.023 casos de covid-19 e 7 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Covid-19: Marcelo afirma que Portugal é visto como exemplo mas rejeita facilitismo

Portugal contabiliza mais 1.023 casos de covid-19 e sete mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado esta sexta-feira, 17 de setembro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte registaram números semelhantes de novos casos, concentrando 374 e 372 infeções, respetivamente.Dos sete óbitos que constam neste boletim, três foram contabilizodas na região de Lisboa e Vale do Tejo.O boletim dá também conta de uma redução dos internamentos e dos pacientes em unidades de cuidados intensivos (UCI). Há agora 474 pessoas internadas nos hospitais em Portugal, menos 23 face ao boletim de quinta-feira. O número de pessoas internadas em UCI é agora de 97, menos seis pessoas nas últimas 24 horas.O boletim indica ainda que há 1.555 pessoas que recuperaram da covid-19 nas últimas 24 horas.A matriz de risco foi atualizada esta sexta-feira. Face aos dados anteriores, a incidência baixou tanto a nível nacional como no continente. A incidência nacional é agora de 173,6 casos de infeção por cem mil habitantes, contra os 191,1 casos do boletim de quarta-feira. Já a incidência no continente baixou dos 196,1 casos para 177,9 casos por cem mil habitantes.Já o índice de transmissibilidade, o R(t), baixou a nível nacional, passando dos 0,84 para 0,83. No continente o R(t) é agora de 0,82.(notícia atualizada às 15h31)