Poul Thomsen: “Portugal não desperdiçou a crise do euro, usou-a para mudar”

Para Poul Thomsen, o país implementou as reformas necessárias e aproveitou o crescimento económico até à pandemia de covid-19 para baixar o nível da dívida. Isso distingue-o do resto do Sul da Europa.

Poul Thomsen: “Portugal não desperdiçou a crise do euro, usou-a para mudar”









