Prazo para mudança de ministérios para a Caixa derrapa

Afinal, os ministérios que tutelam diretamente o PRR não vão mudar ainda este ano para a sede da Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa. Concentração só terá início em 2023, com o Governo a justificar o atraso com “complexidade” do processo.

