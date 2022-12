Preço da produção agrícola aumentou 30% na UE em 2022

Leia Também Preço do pão subiu 15% no mês passado em Portugal

O preço médio da produção dos produtos agrícolas aumentou acentuadamente (30%) na União Europeia no terceiro trimestre de 2022 (face ao período homólogo), revelam os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira.De acordo com o gabinete de estatística europeu, isto representou uma aceleração adicional nos aumentos de preços dos próprios produtos (+25%) entre o ano passado e 2022, observando-se subidas "particularmente fortes nos cereais (+52%), ovos (+49%) e leite (+42%)".Durante o mesmo período, o preço médio dos bens e serviços consumidos pela agricultura - na UE como um todo - aumentou 35%, com subidas "consideráveis" de preços nos fertilizantes, que duplicaram o seu valor (+101%), na energia e lubrificantes (+60%) e alimentos para animais (+35%).As taxas de aumento mais acentuadas dos preços médios da produção agrícola foram observadas na Hungria (+61%), Lituânia (+54%) e Eslováquia (+46%). Pelo contrário, as menores taxas de aumento foram observadas em Chipre, Malta (ambos +5%) e na Grécia (+9%).Portugal foi o 10.º país da UE onde os preços da produção agrícola menos aumentaram no terceiro trimestre de 2022, face ao mesmo período de 2021.Diz o Eurostat que "a invasão russa da Ucrânia perturbou significativamente os mercados agrícolas globais em 2022"."A Rússia e a Ucrânia eram grandes exportadoras de grãos, trigo, milho, oleaginosas (principalmente girassol) e fertilizantes até o início da guerra. Além disso, as ações para acabar com a dependência da UE face aos combustíveis fósseis russos aumentaram os preços da energia. Tudo isso contribuiu para aumentos acentuados dos preços para os principais produtos agrícolas", explica o gabinete estatístico de Bruxelas.