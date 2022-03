UE garante que guerra na Ucrânia não é ameaça à "segurança alimentar"

Atualmente, graças ao trabalho dos nossos agricultores e ao apoio da política agrícola comum [PAC], a segurança alimentar na União Europeia não está ameaçada. No entanto, o nosso sistema alimentar enfrenta desafios", r

A Comissão Europeia garantiu esta quarta-feira que a guerra na Ucrânia não é uma "ameaça" à segurança alimentar. O executivo comunitário diz que o problema europeu "não é a disponibilidade, mas sim a acessibilidade",e lembrou que os Estados-membros podem recorrer a fundos europeus para fornecer alimentos a países vulneráveis.eferiu o comissário europeu para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, Janusz Wojciechowski, no Parlamento Europeu.Janusz Wojciechowski recordou que, para prevenir eventuais constrangimentos na segurança alimentar europeia devido à invasão russa da Ucrânia, foi aprovada recentemente a criação de umpacote de assistência financeira de 500 milhões de euros, adiantamentos de pagamentos diretos aos agricultores e a introdução de flexibilidades temporárias no que respeita aos requisitos de importação de alimentos para animais.Como a Ucrânia e a Rússia são responsáveis por mais de 30% das exportações de trigo (essencial para a produção de pão e farinhas) e que isso tem provocado um "forte aumento" dos preços nos mercados de cereais, o comissário defendeu que é preciso apoiar "os países com défice alimentar".Esta quarta-feira, foi também anunciado que os Estados-membros podem também recorrer a fundos da UE, tais como o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD), "que apoia as ações dos países da União para fornecer alimentos e/ou assistência material de base aos mais vulneráveis".