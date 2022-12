Preço das importações começou a aliviar

O preço do que Portugal compra lá fora continua a subir mais depressa do que o que vende, mas diferença começa a diminuir. Alívio no preço das importações, sobretudo de petróleo, mas subida no turismo explicam efeito, que também atenua o afundar do défice comercial.

