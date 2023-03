Preço dos ovos na UE dispara 30% num ano. Em Portugal aumento foi ainda maior

"Dados de janeiro de 2023 mostram que o preço dos ovos na UE era, em média, 30% mais elevado do que em janeiro de 2022", refere o instituto europeu de estatística.Em Portugal, o aumento foi ainda maior, aproximando-se dos 50%. Trata-se do oitavo país em que os preços dos ovos mais subiram.

"Entre os países da UE, o maior aumento anual foi registado na República Checa, na Hungria e na Eslováquia", de acordo com o Eurostat. No caso da República Checa, por exemplo, os ovos eram em janeiro deste ano 85% mais caros do que no mesmo mês do ano anterior.Para referência, em janeiro de 2021 os preços dos ovos no bloco europeu registaram uma subida de 7% e em 2020 de 1%.O tema do aumento dos preços em bens alimentares em Portugal tem estado na agenda do dia nos últimos dias, com a ASAE a s