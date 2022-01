Preços da fruta, combustíveis e seguros subiram mais do que a inflação

Os consumidores em Portugal estão a perder poder de compra desde o início da pandemia. A maior subida nos preços está entre os produtos alimentares básicos, como frutas, bens hortícolas e óleos alimentares, mas também os combustíveis líquidos e o gás, a par de serviços bancários e seguros de saúde, segundo os cáculos do Dinheiro Vivo com base nos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).A análise do DV indica que muitos preços não aumentaram logo quando a pandemia começou, no início de 2020, mas sim ao longo do tempo com as restrições à mobilidade e à produção a influenciarem. Olhando para a evolução de preços no consumo entre dezembro de 2019 e de 2021, a maior subida (em variação percentual) foi dos jornais (12%), seguindo-se os óleos e gorduras (11,2%), as frutas (10,9%), os combustíveis líquidos (10,3%) e os serviços de reparação de habitações (10,2%).A partir daqui, os aumentos são todos inferiores a dois dígitos, mas ainda assim acima da inflaçã. É o caso dos serviços financeiros (6,6%) ou dos seguros de saúde (5,6%). As rendas de casa, por exemplo, agravaram-se quase 4%. Na ponta oposta, estão os computadores e os telemóveis, cujos custos caíram 9,8% e 9%, respetivamente.