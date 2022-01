Prepare a carteira: combustíveis aumentam na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão seguir a tendência do preço do barril de petróleo no mercado internacional e aumentar na próxima semana. A partir de segunda-feira, dia 17 de janeiro, tanto o gasóleo como a gasolina vão custar mais nos postos de abastecimento em Portugal.





No caso do gasóleo simples, os preços deverão subir cerca de 2 cêntimos por litro para os 1,567 euros por litro, segundo os cálculos do Negócios. Já a gasolina simples 95 sobe cerca de um cêntimo por litro, para os 1,718 euros, seguindo a tendência das últimas semanas.





Este aumento ocorre numa altura em que o preço do barril começa a "rolar sobre as linhas vermelhas" o que levou a China e os EUA a acordarem que Pequim disponibilize mais stock de crude a partir do dia 1 de fevereiro, de forma a abrandar as cotações.





Leia Também Pequim cede ao pedido dos EUA para disponibilizar reservas estratégicas de petróleo

Em 2021, a gasolina aumentou 19% e o gasóleo 21%, em grande parte devido ao disparo de mais de 50% da cotação do crude nos principais mercados internacionais - naquela que é a maior subida anual desde 2009. Foi o ano de alívio pandémico, se bem que por pouco tempo. Ainda assim, a variante ómicron assusta menos em termos de impacto na procura de energia.





Para 2022 reina a incerteza sobre o aumento do preço do petróleo, havendo analistas que apontam para uma linha de suporte de 75 dólares o barril e de resistência de 85 dólares, para o brent do Mar do Norte, como aqueles que apontam para cotações na ordem dos três dígitos, como é o caso da Bloomberg Intelligence.





Ao início da tarde desta sexta-feira, o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em fevereiro avança 0,16% para 82,25 dólares por barril. Já o contrato de fevereiro do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, sobe 0,41% para 84,22 dólares.





Leia Também Preços da fruta, combustíveis e seguros subiram mais do que a inflação

Condutores portugueses vão pagar mais imposto em 2022





Por cá, este ano, os condutores devem contar com a redução de ISP no dia 31 de janeiro de 2022 e o congelamento da taxa de carbono em março.





Leia Também Combustíveis. Dois terços dos postos aderiram ao desconto de 10 cêntimos por litro

No que respeita à taxa de carbono, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), contactada pelo Negócios, estima que os combustíveis rodoviários possam sofrer "um aumento entre 4 e 5 cêntimos por litro (sem IVA), após março de 2022, devido ao aumento de 78% no preço das licenças de emissões de CO2 face ao período anterior".





Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).