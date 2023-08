Preços da produção industrial caem 0,4% na Zona Euro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em junho, os preços da produção industrial caíram 0,4% na Zona Euro e na União Europeia (UE) em comparação com os valores registados em maio, de acordo com os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira. Em maio, os preços já tinham caído 1,9%.

Comparando com o período homólogo, junho de 2022, ocaíram 3,4% na Zona Euro e 2,4% na UE.