O Índice de Produção Industrial diminuiu 3,7% em junho face ao mesmo período do ano passado. Excluindo o agrupamento de Energia, o índice agregado apresentou uma variação de -3,9%, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, exceto o de Bens de Investimento, que passou de uma taxa de variação de 5%, em maio, para 0,3% no mês em análise.



"O agrupamento de Bens Intermédios apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (-2,9 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de -8,2% (-6,5% no mês anterior)".





E as componentes de Energia e de Bens de Consumo contribuíram com -0,5 pontos percentuais e -0,4 pontos percentuais, respetivamente, em resultado de variações homólogas de -3,2% e de -1,2%.





Já a variação mensal do índice agregado foi -0,3% (2,4% no mês anterior), enquanto no segundo trimestre de 2023 diminuiu 5,2% face ao trimestre homólogo.



Na variação mensal, "os agrupamentos de Bens Intermédios e de Bens de Consumo contribuíram com -1,1 pontos percentuais e de -0,1 pontos percentuais, originados por taxas de variação de -3,1% e de -0,3%, respetivamente", detalha o INE.





Já as componentes de Energia

e de Bens de Investimento

"apresentaram contributos de 0,7 p.p. e 0,2 p.p., em resultado de taxas de variação de 4,9% e 1,1% ", acrescenta.