Produção industrial na UE aumentou 5% em 2022

De acordo com os números do Eurostat, publicados esta segunda-feira, entre 2012 e 2014 a produção industrial da UE diminuiu ligeiramente antes de iniciar um aumento gradual até 2018.Já em 2019, o valor da produção industrial que foi vendida nos 27 registou um pequeno decréscimo, "caindo depois de forma mais acentuada em 2020 devido aos efeitos da pandemia"."O surto de COVID-19 e as respetivas medidas de contenção amplamente introduzidas pelos países da UE tiveram um impacto significativo na produção industrial da UE em 2020, mas 2021 e 2022 registaram aumentos de produção em todos os grupos de atividade industrial", revela o Eurostat.Em termos nominais, o valor da produção vendida da UE saltou de 5.209 mil milhões de euros em 2021 para 6.179 mil milhões de euros em 2022, indicando um aumento de 19%.Olhando para os sete principais grupos da produção industrial na UE, o maior salto registou-se nos metais básicos e produtos metálicos manufaturados, com um aumento de 42% no valor da produção (a preços atuais) de 788 mil milhões de euros em 2021 para 1.118 mil milhões em 2022.Seguiu-se a indústria transformadora de alimentos, bebidas e tabaco (872 mil milhões de euros em 2021 para 1.021 mil milhões de euros em 2022), com um aumento de 17% no valor da produção vendida.E em terceiro lugar a indústria química (que cresceu 460 mil milhões de euros para 547 mil milhões de euros), com um crescimento de 19% no valor da produção vendida. Por fim, também cresceu a produção de produtos de borracha e plástico (de 437 mil milhões para 508 mil milhões), com +16%, e o setor das máquinas e equipamentos (que avançou 10%, de 512 mil milhões para 562 mil milhões.Na análise por país, o Eurostat revela que seis Estados-membros da UE geraram 74% do valor da produção vendida da UE. A Alemanha registou o valor mais elevado, equivalente a 26% do total dos 27, seguida da Itália (19%), França (11%), Espanha (8%), Polónia (6%) e Holanda (4%). Os outros Estados-membros da UE, onde Portugal se inclui, contribuíram com percentagens inferiores a 4%.Olhando com mais detalhe para os três maiores setores de cada país, a Itália destacou-se pela fabricação de metais básicos e produtos manufaturados de metal, que representaram 36% do valor total da produção vendida do país em 2022. Na Bulgária, Grécia e Eslovênia, estes setores representam 22% da produção industrial.O fabrico de alimentos, bebidas e tabaco gerou 35% do valor da produção vendida na Grécia. Seguiu-se a Croácia com 28%, a Espanha e a Holanda com 27%, e a Dinamarca com 24%.A maior parcela do valor total do fabrico de veículos motorizados, reboques e semi-reboques e outros equipamentos de transporte foi registada na Eslováquia com 40%, seguida pela República Checa (27%), Hungria e Romênia, cada uma com 26%.A Alemanha continua a ser o maior produtor da UE nestes três setores.