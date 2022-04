Preços das casas sobem 9,4% na zona euro, a maior subida desde 2005

Os preços das casas subiram 9,4% na zona euro no quarto trimestre de 2021, revelam os dados do Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia. Esta variação é registada face ao mesmo período de 2020. O Eurostat revela que esta é a maior subida anual desde 2005, quando os preços das casas começaram a ser registados.

Na União Europeia a subida foi ainda maior do que na área do euro, atingindo os 10% - a maior subida desde o quarto trimestre de 2006. Portugal teve um aumento homólogo de 11,6%.



Do total de países com dados disponíveis foram registadas subidas superiores a 10% em 15 países. Os preços das casas caíram apenas no caso do Chipre, com um recuo de 5,3% face ao quarto trimestre de 2020.



Na comparação com o trimestre anterior, os preços das casas aumentaram 1,9% na zona euro e 2,1% na União Europeia. Nessa análise, as maiores subidas foram registadas na Estónia (6,6%), República Checa (5,7%) e na Lituânia (4,7%). Os preços das casas aumentaram 2,7% em Portugal face ao trimestre anterior.



Só na Dinamarca e Chipre é que os preços baixaram face ao trimestre anterior, recuando 4,3% e 3,1%, respetivamente.



(notícia atualizada às 10:25)