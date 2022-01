Leia Também Comprar ou arrendar? Portugueses continuam a preferir ter as suas casas

Leia Também Avaliação bancária fixa novo recorde em novembro nos 1.272 euros

Os preços das casas subiram 8,8% no terceiro trimestre de 2021 na zona euro, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia. A comparação é feita com o mesmo trimestre de 2020.Calculado através do índice de preços da habitação, esta é a maior variação anual já registada pelo Eurostat desde 2005 - ano em que estes dados começaram a ser recolhidos.A subida foi ainda maior na análise da União Europeia, com o Eurostat a revelar uma subida dos preços de 9,2% em termos homólogos. É também um valor máximo para a UE, mas neste caso desde o segundo trimestre de 2007.O preço das casas tem estado a crescer na Europa ao longo dos últimos trimestres. A subida de 8,8% na zona euro foi precedida por aumentos homólogos de 6,8% no primeiro trimestre de 2021 e de 7,4% no segundo.Todos os Estados-membros viram o preço das casas aumentar no terceiro trimestre de 2021, face ao mesmo período de 2020. Em metade, nota o Eurostat, a subida excedeu os 10%. Portugal fica fora desse grupo por muito pouco, já que viu os preços das casas crescer 9,9% em termos homólogos. Comparando com o trimestre anterior, os preços das casas em Portugal cresceram 3,6%.O preço das casas em Portugal está em ascensão desde o primeiro trimestre de 2021: nos primeiros três meses do ano passado foi contabilizada uma variação homóloga de 5,2% e de 6,6% no segundo trimestre.As menores subidas nos preços das casas foram registadas no Chipre (2,2%), em Itália e em Espanha (cada uma com 4,2%). A República Checa é o país com a maior subida de preços, com 22%, seguida pela Lituânia, Estónia e Países Baixos, com 18,9%, 17,3% e 16,8%, respetivamente.(notícia atualizada às 10:21)