Preços para produtores e consumidores aceleram com crise energética

Leia Também Famílias mais caseiras mudam radicalmente hábitos de consumo

Os preços na produção e os preços ao consumidor aceleram em novembro, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta terça-feira . Esse aumento dos preços foi justificado, em parte, pela crise energética que fez o preço da eletricidade e do gás natural atingir máximos históricos.O INE dá conta que, em novembro, o índice de preços na produção da indústria transformadora "continuou a revelar crescimentos significativos", tendo registado uma taxa de variação homóloga de 14,4%. Em comparação com o mês anterior, essa taxa corresponde a um aumento de 3,1 pontos percentuais."Esta evolução refletiu, em grande medida, a forte subida dos preços da energia e dos bens intermédios", indica o INE.Também os preços na produção de bens de consumo que, segundo o INE, "têm vindo a aumentar consideravelmente abaixo das outras componentes", também aceleraram para uma taxa de variação homóloga de 4,6%, mais 1,1 pontos percentuais do que em outubro.Já o índice de preços no consumidor registou uma subida homóloga de 2,6% em novembro . A inflação ficou 0,8 pontos percentuais acima da observada nos mês anterior, atingindo o máximo desde setembro de 2012, verificando-se "aumentos de preços na generalidade dos produtos mas em particular nos bens energéticos".