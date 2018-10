Prejuízos das inundações no sul de França calculados em 200 milhões de euros

Em declarações à televisão France 3, o ministro referiu que os danos são consideráveis sobretudo em habitações e veículos e pediu celeridade às companhias de seguro no reembolso às pessoas afectadas, sob o regime de "desastres naturais".

As fortes chuvas que atingiram o sul da França há uma semana causaram 14 mortos e 75 feridos, por causa de uma subida de sete metros no rio Aude, que dá nome à região.

O Governo francês reconheceu o estado de desastre natural em mais de 120 municípios na região de Aude.

O presidente de França, Emmanuel Macron, visitará na segunda-feira a região afectada para se encontrar com as famílias das vítimas e as autoridades locais.

Em Portugal, a passagem da tempestade 'Leslie', no passado fim-desemana, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados, afectando vários municípios da região Centro, em particular Coimbra e Figueira da Foz.

Os prejuízos causados na região Centro ultrapassam os 80 milhões de euros, de acordo com os dados preliminares avançados pelas câmaras municipais mais afectadas.