Presidente do Parlamento Europeu diz que "nunca" esteve "tão orgulhosa" da UE como agora

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou esta sexta-feira que "nunca" esteve "tão orgulhosa" da União Europeia (UE) como atualmente, tendo em conta à resposta assertiva que foi dada pelos Estados-membros à invasão russa da Ucrânia, quer no plano político, como económico e militar."Orgulho-me da forma como a Europa reagiu. Apoiámos a Ucrânia, prestámos ajuda militar e apoio político e diplomático, acolhemos milhões de pessoas em fuga e concedemos financiamento a uma escala sem precedentes. Demonstrámos que nos preocupamos", referiu Roberta Metsola, nas conferências do Estoril.Para a presidente do Parlamento Europeu, a "medida política mais significativa" que foi adotada pela UE neste conflito foi a concessão à Ucrânia do estatuto de país candidato à União Europeia , o que permite dar "esperança" ao país, numa altura em que "está a lutar pela Europa". "Não a abandonaremos", assegurou.Salientando que os valores da Ucrânia são os mesmos que os dos europeus, defendeu que é fundamental perceber porque é que esses valores são "fundamentais" e por que razão "não podemos prescindir deles"."Quando olhamos para leste, vemos os tanques de combate de Putin e o desenvolvimento da China, assente em valores bem diferentes dos nossos. Quando olhamos para norte, observamos as consequências do Brexit. Quando nos viramos para oeste, assistimos às profundas divisões sociais que a administração de Trump explorou", disse.E acrescentou: "Quando olhamos para o nosso continente, vemos que os princípios que considerámos como adquiridos são agora postos em causa, num momento em que o mundo precisa da Europa no seu melhor".Tendo isso em conta, a presidente do Parlamento Europeu considera que é preciso que os cidadãos europeus "recuperem" a esperança no projeto europeu e o "otimismo no seu potencial". "A Europa é uma escolha, uma escolha feita por países que compreenderam que dispomos de mais oportunidades quando permanecemos unidos", concluiu.