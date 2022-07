Presidente russo envia condolências ao povo angolano

O Presidente russo, Vladimir Putin, expressou este sábado as suas condolências ao seu homólogo angolano, João Manuel Lourenço, pela morte de José Eduardo dos Santos, realçando o contributo do ex-Presidente de Angola para as relações entre os dois países."Caro Sr. Lourenço, receba as nossas mais sentidas condolências pela morte do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos", disse o Presidente russo num telegrama, citado pelo Kremlin, referindo que "a história do Estado angolano está indissociavelmente ligada ao nome" de José Eduardo dos Santos, falecido na sexta-feira."Participante ativo na luta pela independência nacional e líder do país por muitos anos, conquistou o respeito dos seus compatriotas por direito próprio e alcançou considerável prestígio internacional. É difícil sobrestimar a sua contribuição para o desenvolvimento das relações russo-angolanas", acrescentou o chefe do Kremlin.Putin pediu ao homólogo angolano que transmitisse as suas sinceras condolências e as suas palavras de apoio aos familiares do ex-Presidente, assim como a todo o povo angolano.José Eduardo dos Santos morreu na sexta-feira aos 79 anos numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento, anunciou este sábado a presidência angolana, que decretou cinco dias de luto nacional e que posteriormente aumentou para sete.José Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como Presidente de Angola em 1979 e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências no mundo, marcada por acusações de corrupção e nepotismo.Em 2017, renunciou a recandidatar-se e o atual Presidente, João Lourenço, sucedeu-lhe no cargo, tendo sido eleito também pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que governa no país desde a independência de Portugal, em 1975.