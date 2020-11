Produção industrial em Portugal abranda em setembro

O Índice de Produção Industrial apresentou uma variação homóloga de 2,9% em setembro, abaixo dos 4,2% registados em agosto, assinala o Instituto Nacional de Estatística (INE), no boletim do Índice de Produção Industrial que publicou esta segunda-feira.





A evolução positiva foi, novamente, "particularmente influenciada pelo agrupamento de Energia, sem o qual o índice agregado teve uma variação de -0,9% (2,3% em agosto)". A Energia deu o maior contributo para o índice total (3,7 pontos percentuais – p.p.), seguido dos Bens de Consumo, que o contribuiu com 0,3 p.p., em resultado da variação homóloga de 0,9%.





Já os agrupamentos de Bens de Investimento e de Bens Intermédios apresentaram contributos negativos, de -0,8 p.p. e -0,2 p.p. resultantes de taxas de variação de -5,0% e de -0,6%, respetivamente.





Olhando ao trimestre, os três meses terminados em setembro tiveram uma variação homóloga de -0,5%, bastante mais moderada que a variação no trimestre anterior, que tinha sido de 23,7%. O agrupamento de Bens de Investimento foi o que apresentou a taxa de variação negativa mais acentuada, de -6,8%. Já o agrupamento de Energia passou de uma variação trimestral de -16,4%, no trimestre anterior, para 7,0% no período em análise.