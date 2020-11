Produção industrial na Zona Euro cai quase 7% em setembro. Sobe em Portugal

Leia Também Produção industrial em Portugal abranda em setembro

A produção industrial da Zona Euro caiu 6,8% em setembro deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto o conjunto da União Europeia assistiu a uma quebra de 5,8% deste indicador. Os dados são divulgados esta quinta-feira, 12 de novembro, pelo Eurostat, e mostram que Portugal foi um dos dois únicos países onde a produção industrial aumentou em setembro.O relatório do Eurostat revela que a diminuição da produção industrial deveu-se, sobretudo, à categoria de bens de produção, em que, na Zona Euro, a quebra foi de 13,3% em setembro. Nas restantes categorias, a diminuição foi mais ligeira, com destaque para os bens de consumo não duradouros, cuja produção recuou 1,5% em relação a setembro do ano passado.Já a produção de energia caiu 4,5% em setembro, enquanto a de bens intermédios recuou 3,7% no mesmo mês, em termos homólogos.Este movimento foi comum à quase totalidade dos países da União Europeia. Entre setembro do ano passado e o mesmo mês deste ano, a produção industrial só aumentou na Polónia (com uma subida de 3,3%) e em Portugal (onde aumentou 2,5%).A maior quebra, de 13,6%, verificou-se na Irlanda, seguindo-se a Alemanha, com uma queda de 8,7%, e a Holanda e França, ambas com reduções de 6,1% em relação a setembro do ano passado.Na comparação com agosto deste ano, as quebras são mais ligeiras. Na Zona Euro, a produção industrial recuou 0,4% em setembro, face ao mês anterior, enquanto na União Europeia se manteve inalterada em relação a agosto.