Produção industrial recua 1,8% em abril

O índice de produção industrial caiu 1,8% em abril face a igual mês no ano passado, informa esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).A quebra no indicador surge após uma subida homóloga de 0,7% em março, que foi influenciada pelo efeito de base, uma vez que em março de 2021 a atividade no setor foi bastante condicionada pelo impacto da pandemia da covid-19.Excluindo o agrupamento de energia a queda em abril cifrou-se em 1,1%, enquanto em março tinha aumentado 2%. Nas indústrias transformadoras o índice passou de uma subida de 1,5% em março para uma quebra de 1,5% em abril.Em termos mensais, o índice de produção industrial recuou 2%, quando em março tinha subido 4,6%.Na variação mensal, o agrupamento de bens de consumo registou uma quebra de 2,2%, enquanto os bens de investimento viram o índice recuar 3,8% e o agrupamento de energia passou de um crescimento de 31% em março para uma descida de 2,4% em abril.