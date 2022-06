Volume de negócios na indústria desacelera em abril

Preços explicam parte do crescimento, estando a desaceleração relacionada com menor número de dias úteis em abril. Excluindo a energia, as vendas na indústria, cresceram 11,9% contra 17,1% em março.

