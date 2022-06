Produção na construção cresce 3,7% em abril

Leia Também Custos de construção sobem quase 15% em abril

O índice de produção na construção registou um crescimento homólogo de 3,7% em abril, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A produção na construção abrandou, no entanto, 0,7 pontos percentuais face ao registado no mês de março."O índice de produção na construção aumentou 3,7% em abril, em termos homólogos, taxa 0,7 pontos percentuais inferior à registada em março", indica o INE.Os dados do gabinete de estatísticas mostram que a construção de edifícios manteve um crescimento de 3,3% já registado em março, enquanto a engenharia civil travou 1,7 pontos percentuais, para se fixar nos 4,4% em abril.O índice de emprego na construção, em abril, apresentou uma subida de 2,5%, enquanto o índice de remunerações cresceu 8,8%. Face ao mês de março, o emprego e as remunerações cresceram 2,3% e 8,7%, respetivamente.